Erste Schätzungen: Kone veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Kone präsentiert in der voraussichtlich am 02.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,548 EUR je Aktie gegenüber 0,550 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,72 Milliarden EUR – das wäre ein Zuwachs von 3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,62 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 27 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,00 EUR, gegenüber 1,81 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 26 Analysten durchschnittlich auf 10,50 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 9,94 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at