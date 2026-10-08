Erste Schätzungen: Konecranes gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Konecranes präsentiert voraussichtlich am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,494 EUR je Aktie gegenüber 0,440 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,09 Milliarden EUR aus – eine Steigerung von 10,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Konecranes einen Umsatz von 988,7 Millionen EUR eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,75 EUR, gegenüber 1,68 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 4,29 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,19 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at