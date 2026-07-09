Erste Schätzungen: Konecranes präsentiert Quartalsergebnisse

Konecranes wird voraussichtlich am 24.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Konecranes im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,450 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,420 EUR je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,10 Milliarden EUR – ein Plus von 4,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Konecranes 1,05 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,77 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,68 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,30 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 4,19 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at