Erste Schätzungen: Konecranes veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Konecranes stellt voraussichtlich am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,356 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Konecranes noch 0,310 EUR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Konecranes in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,35 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,01 Milliarden EUR im Vergleich zu 983,7 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,82 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,68 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,37 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,19 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at