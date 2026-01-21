Konecranes Aktie
WKN: 899827 / ISIN: FI0009005870
|
21.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Konecranes zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Konecranes wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,47 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Konecranes noch ein Gewinn pro Aktie von 1,37 EUR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,71 Prozent auf 1,19 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,21 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,11 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,65 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 4,22 Milliarden EUR, gegenüber 4,23 Milliarden EUR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
