Kongsberg Automotive Aktie
WKN: 895919 / ISIN: NO0003033102
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kongsberg Automotive gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Kongsberg Automotive wird sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,000 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,000 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 177,5 Millionen EUR für Kongsberg Automotive, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,21 Milliarden NOK erzielt wurde.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,013 EUR, gegenüber 0,000 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 746,0 Millionen EUR im Vergleich zu 8,35 Milliarden NOK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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