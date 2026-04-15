Kongsberg Automotive Aktie

Kongsberg Automotive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895919 / ISIN: NO0003033102

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kongsberg Automotive gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kongsberg Automotive wird sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,000 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,000 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 177,5 Millionen EUR für Kongsberg Automotive, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,21 Milliarden NOK erzielt wurde.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,013 EUR, gegenüber 0,000 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 746,0 Millionen EUR im Vergleich zu 8,35 Milliarden NOK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kongsberg Automotive Holding ASA

mehr Nachrichten

Analysen zu Kongsberg Automotive Holding ASA

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Kongsberg Automotive Holding ASA 0,18 5,95% Kongsberg Automotive Holding ASA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX knapp in Grün -- DAX auf Richtungssuche -- Wall Street mit positivem Start -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die US-Börsen bewegen sich zum Wochenmitte nur leicht aufwärts. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen