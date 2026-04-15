Erste Schätzungen: Kongsberg Automotive gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kongsberg Automotive wird sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,000 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,000 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 177,5 Millionen EUR für Kongsberg Automotive, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,21 Milliarden NOK erzielt wurde.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,013 EUR, gegenüber 0,000 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 746,0 Millionen EUR im Vergleich zu 8,35 Milliarden NOK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at