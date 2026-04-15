Erste Schätzungen: Kongsberg Gruppen ASA Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kongsberg Gruppen ASA Registered wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,15 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kongsberg Gruppen ASA Registered noch 2,59 NOK je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Kongsberg Gruppen ASA Registered in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,24 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 15,37 Milliarden NOK im Vergleich zu 13,57 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 9,43 NOK je Aktie, gegenüber 9,04 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 66,29 Milliarden NOK fest. Im Vorjahr waren noch 31,54 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at