WKN DE: A41BLY / ISIN: NO0013536151

22.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Kongsberg Gruppen ASA Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kongsberg Gruppen ASA Registered präsentiert in der voraussichtlich am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,00 NOK. Im Vorjahresquartal waren 1,65 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 16,04 Milliarden NOK aus – eine Steigerung von 15,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kongsberg Gruppen ASA Registered einen Umsatz von 13,91 Milliarden NOK eingefahren.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,58 NOK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 5,83 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 57,80 Milliarden NOK, gegenüber 48,84 Milliarden NOK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

