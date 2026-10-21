Erste Schätzungen: Konica Minolta öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Konica Minolta wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 17,80 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Konica Minolta ein EPS von 31,02 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Konica Minolta im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 270,17 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 261,96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,13 Prozent gesteigert.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 59,01 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 61,25 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1.096,90 Milliarden JPY, gegenüber 1.087,74 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at