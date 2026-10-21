Konica Minolta Holdings Aktie
WKN: 857929 / ISIN: JP3300600008
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Konica Minolta öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Konica Minolta wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 17,80 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Konica Minolta ein EPS von 31,02 JPY je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Konica Minolta im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 270,17 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 261,96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,13 Prozent gesteigert.
6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 59,01 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 61,25 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1.096,90 Milliarden JPY, gegenüber 1.087,74 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Konica Minolta Holdings Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Konica Minolta öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: Konica Minolta stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: Konica Minolta legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: Konica Minolta verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Konica Minolta Holdings Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Konica Minolta Holdings Inc.
|3,77
|1,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden Handel stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls deutlich fester. An der Wall Street geht es am Mittwoch aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.