Erste Schätzungen: Konica Minolta verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Konica Minolta wird voraussichtlich am 14.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Konica Minolta im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,60 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -68,890 JPY je Aktie gewesen.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 5,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 296,04 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 280,90 Milliarden JPY aus.

9 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 53,30 JPY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -95,980 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1.060,22 Milliarden JPY, gegenüber 1.127,88 Milliarden JPY im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at