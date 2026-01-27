Erste Schätzungen: Koninklijke Ahold NV (spons ADRs) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Koninklijke Ahold NV (spons ADRs) wird voraussichtlich am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,763 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 27,07 Milliarden USD – ein Plus von 9,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Koninklijke Ahold NV (spons ADRs) 24,83 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,04 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 2,06 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 107,18 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 96,66 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at