Erste Schätzungen: Koninklijke Ahold NV (spons ADRs) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Koninklijke Ahold NV (spons ADRs) gibt voraussichtlich am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,737 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,690 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Koninklijke Ahold NV (spons ADRs) in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,80 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 26,65 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 26,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,19 USD, gegenüber 2,83 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 108,19 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 104,23 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at