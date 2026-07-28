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Kontoor Brands Aktie

Kontoor Brands für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PJSK / ISIN: US50050N1037

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kontoor Brands mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kontoor Brands lädt voraussichtlich am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,06 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Kontoor Brands noch ein Gewinn pro Aktie von 1,32 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 10,89 Prozent auf 586,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Kontoor Brands noch 658,4 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,22 USD aus. Im Vorjahr waren 4,05 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 2,70 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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