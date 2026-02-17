Kontoor Brands Aktie
WKN DE: A2PJSK / ISIN: US50050N1037
Erste Schätzungen: Kontoor Brands präsentiert Quartalsergebnisse
Kontoor Brands lädt voraussichtlich am 03.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,64 USD je Aktie gegenüber 1,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 976,2 Millionen USD – ein Plus von 39,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kontoor Brands 699,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,50 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,36 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 3,11 Milliarden USD, gegenüber 2,61 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
