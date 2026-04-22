Erste Schätzungen: Kontoor Brands veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Kontoor Brands wird voraussichtlich am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,12 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 47,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,760 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Kontoor Brands in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,61 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 783,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 623,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,37 USD, gegenüber 4,05 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 3,44 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,15 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at