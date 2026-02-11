Erste Schätzungen: Koppers informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Koppers wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,593 USD gegenüber -0,500 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Koppers nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 444,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 6,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 477,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,99 USD, gegenüber 2,46 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,89 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,09 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at