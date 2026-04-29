Erste Schätzungen: KOSE informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

KOSE wird voraussichtlich am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 72,00 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 92,75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 80,16 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 79,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 225,92 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 264,84 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 344,34 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 330,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at