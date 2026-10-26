KOSE Aktie

KOSE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 931250 / ISIN: JP3283650004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: KOSE verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

KOSE wird voraussichtlich am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 56,20 JPY gegenüber 40,14 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 85,71 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 7,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte KOSE einen Umsatz von 79,99 Milliarden JPY eingefahren.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 225,22 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 264,84 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 344,91 Milliarden JPY, gegenüber 330,19 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu KOSE Corp

mehr Nachrichten

Analysen zu KOSE Corp

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

KOSE Corp 33,80 1,81% KOSE Corp

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt dürfte derweil etwas zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen