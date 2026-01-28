KOSE Aktie
Erste Schätzungen: KOSE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
KOSE veröffentlicht voraussichtlich am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 54,55 JPY. Im Vorjahresquartal waren -33,330 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll KOSE im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 88,04 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,77 Prozent gesteigert.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 222,11 JPY aus, während im Fiskalvorjahr 131,62 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 329,47 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 322,76 Milliarden JPY.
