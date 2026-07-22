Erste Schätzungen: KOSE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

KOSE präsentiert in der voraussichtlich am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 64,95 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte KOSE ein EPS von 31,61 JPY je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 81,53 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 85,25 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 203,93 JPY im Vergleich zu 264,84 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 342,80 Milliarden JPY, gegenüber 330,19 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at