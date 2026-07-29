Koskisen Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3D135 / ISIN: FI4000533005
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29.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Koskisen legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Koskisen wird voraussichtlich am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,163 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Koskisen noch ein Gewinn pro Aktie von 0,210 EUR in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 19,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 89,7 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 107,6 Millionen EUR aus.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,313 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,370 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 409,5 Millionen EUR, gegenüber 354,9 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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