Koskisen Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3D135 / ISIN: FI4000533005

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28.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Koskisen mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Koskisen wird voraussichtlich am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,030 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Koskisen noch ein Verlust pro Aktie von -0,070 EUR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,72 Prozent auf 93,7 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Koskisen noch 83,8 Millionen EUR umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,173 EUR, gegenüber 0,370 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 405,6 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 354,9 Millionen EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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