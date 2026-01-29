Koskisen Corporation Registered Shs Aktie

WKN DE: A3D135 / ISIN: FI4000533005

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Koskisen öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Koskisen wird voraussichtlich am 13.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,130 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 85,71 Prozent erhöht. Damals waren 0,070 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 28,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 73,0 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Koskisen für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 93,6 Millionen EUR aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,459 EUR im Vergleich zu 0,360 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 353,6 Millionen EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 282,3 Millionen EUR.

Redaktion finanzen.at

