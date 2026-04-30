Erste Schätzungen: Koskisen verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Koskisen lässt sich voraussichtlich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Koskisen die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,136 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,180 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 13,80 Prozent auf 98,2 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Koskisen noch 86,3 Millionen EUR umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,756 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,370 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 394,1 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 354,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at