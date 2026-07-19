Erste Schätzungen: Kosmos Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kosmos Energy präsentiert voraussichtlich am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,092 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kosmos Energy noch -0,180 USD je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll Kosmos Energy im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 487,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 399,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 22,03 Prozent gesteigert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,289 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,470 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,67 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,30 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at