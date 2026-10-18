Kosmos Energy Aktie

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WKN DE: A2PBCB / ISIN: US5006881065

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18.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kosmos Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kosmos Energy wird voraussichtlich am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,098 USD aus. Im letzten Jahr hatte Kosmos Energy einen Verlust von -0,260 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 428,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 37,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kosmos Energy einen Umsatz von 311,9 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,278 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,470 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,81 Milliarden USD, gegenüber 1,30 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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