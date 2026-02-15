Erste Schätzungen: Kosmos Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kosmos Energy stellt voraussichtlich am 02.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,117 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 16,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 397,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 332,0 Millionen USD aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,602 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,400 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,34 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,68 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at