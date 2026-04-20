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WKN DE: A2PBCB / ISIN: US5006881065

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kosmos Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Kosmos Energy wird voraussichtlich am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,079 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,230 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Kosmos Energy 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 421,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 44,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kosmos Energy 291,0 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,033 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,470 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,65 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,30 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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