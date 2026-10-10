Kotak Mahindra Bank Aktie
WKN DE: A41YMV / ISIN: INE237A01036
|
10.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Kotak Mahindra Bank stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Kotak Mahindra Bank wird voraussichtlich am 24.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,09 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,49 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 54,31 Prozent auf 113,77 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Kotak Mahindra Bank noch 249,01 Milliarden INR umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 36 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 17,01 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 19,40 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 31 Analysten durchschnittlich auf 474,04 Milliarden INR, gegenüber 1.111,70 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kotak Mahindra Bank Ltd Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Kotak Mahindra Bank stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
17.07.26
|Ausblick: Kotak Mahindra Bank gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
01.05.26
|Ausblick: Kotak Mahindra Bank stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
18.04.26
|Erste Schätzungen: Kotak Mahindra Bank informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Kotak Mahindra Bank Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Kotak Mahindra Bank Ltd Registered Shs
|440,10
|0,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.