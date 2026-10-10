Kotak Mahindra Bank Aktie

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WKN DE: A41YMV / ISIN: INE237A01036

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10.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Kotak Mahindra Bank stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kotak Mahindra Bank wird voraussichtlich am 24.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,09 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,49 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 54,31 Prozent auf 113,77 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Kotak Mahindra Bank noch 249,01 Milliarden INR umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 36 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 17,01 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 19,40 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 31 Analysten durchschnittlich auf 474,04 Milliarden INR, gegenüber 1.111,70 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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