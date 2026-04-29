Erste Schätzungen: kotobuki Spirits gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

kotobuki Spirits wird voraussichtlich am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass kotobuki Spirits im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 23,21 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 20,01 JPY je Aktie gewesen.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 19,91 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 7,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 18,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 81,76 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 78,00 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 78,72 Milliarden JPY, gegenüber 72,35 Milliarden JPY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at