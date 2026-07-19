Erste Schätzungen: kotobuki Spirits präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

kotobuki Spirits präsentiert in der voraussichtlich am 03.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 16,86 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 14,92 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 8,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 18,42 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 16,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 92,61 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 81,32 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 85,44 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 78,78 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at