Erste Schätzungen: kotobuki Spirits vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

kotobuki Spirits wird voraussichtlich am 02.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 28,14 JPY je Aktie gegenüber 25,92 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll kotobuki Spirits im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 23,44 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 12,13 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 84,14 JPY, gegenüber 78,00 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 79,45 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 72,35 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at