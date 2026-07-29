Erste Schätzungen: KP Tissue stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KP Tissue wird voraussichtlich am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass KP Tissue im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,263 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,260 CAD je Aktie gewesen.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 551,9 Millionen CAD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,02 CAD je Aktie, gegenüber 0,850 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 2,27 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 0,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at