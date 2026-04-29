KP Tissue Aktie
WKN DE: A1KAN1 / ISIN: CA48265Y1043
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29.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: KP Tissue stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
KP Tissue lädt voraussichtlich am 14.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,230 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,170 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 558,9 Millionen CAD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,755 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,850 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,29 Milliarden CAD, gegenüber 0,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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