KP Tissue Aktie

WKN DE: A1KAN1 / ISIN: CA48265Y1043

03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: KP Tissue zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KP Tissue wird voraussichtlich am 18.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,247 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte KP Tissue ein EPS von -0,150 CAD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 574,1 Millionen CAD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,700 CAD, gegenüber 0,240 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 2,21 Milliarden CAD im Vergleich zu 0,0 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu KP Tissue Inc

Analysen zu KP Tissue Inc

Aktien in diesem Artikel

KP Tissue Inc

