Erste Schätzungen: KP Tissue zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KP Tissue wird voraussichtlich am 18.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,247 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte KP Tissue ein EPS von -0,150 CAD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 574,1 Millionen CAD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,700 CAD, gegenüber 0,240 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 2,21 Milliarden CAD im Vergleich zu 0,0 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at