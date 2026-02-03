KP Tissue Aktie
WKN DE: A1KAN1 / ISIN: CA48265Y1043
|
03.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: KP Tissue zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
KP Tissue wird voraussichtlich am 18.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,247 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte KP Tissue ein EPS von -0,150 CAD je Aktie vermeldet.
Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 574,1 Millionen CAD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,700 CAD, gegenüber 0,240 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 2,21 Milliarden CAD im Vergleich zu 0,0 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KP Tissue Inc
|
06:21
|Erste Schätzungen: KP Tissue zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: KP Tissue stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: KP Tissue mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: KP Tissue präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu KP Tissue Inc
Aktien in diesem Artikel
|KP Tissue Inc
|10,20
|0,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen sehr stark
Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.