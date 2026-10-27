KP Tissue Aktie
WKN DE: A1KAN1 / ISIN: CA48265Y1043
|
27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: KP Tissue zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
KP Tissue wird voraussichtlich am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,297 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte KP Tissue ein EPS von 0,150 CAD je Aktie vermeldet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 576,4 Millionen CAD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen CAD erzielt wurde.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,19 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,850 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,25 Milliarden CAD, gegenüber 0,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KP Tissue Inc
|
06:21
|Erste Schätzungen: KP Tissue zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.08.26
|Ausblick: KP Tissue stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: KP Tissue stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: KP Tissue präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: KP Tissue stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu KP Tissue Inc
Aktien in diesem Artikel
|KP Tissue Inc
|11,59
|-0,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX vor ruhigem Start -- DAX etwas tiefer erwartet -- Börsen in Fernost uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt kaum verändert in den Handel einsteigen dürfte, wird der deutsche Leitindex etwas schwächer erwartet. Asiens Börsen weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.