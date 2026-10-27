Erste Schätzungen: KP Tissue zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KP Tissue wird voraussichtlich am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,297 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte KP Tissue ein EPS von 0,150 CAD je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 576,4 Millionen CAD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen CAD erzielt wurde.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,19 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,850 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,25 Milliarden CAD, gegenüber 0,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at