Erste Schätzungen: KRAFTON, stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KRAFTON, wird voraussichtlich am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2468,72 KRW. Dies würde einer Verringerung von 77,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem KRAFTON, 10803,00 KRW je Aktie vermeldete.

22 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 45,46 Prozent auf 898,29 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 617,57 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 26 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 19240,95 KRW. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 28593,00 KRW vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 26 Analysten auf durchschnittlich 3.285,72 Milliarden KRW, nachdem im Fiskaljahr zuvor 2.709,77 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at