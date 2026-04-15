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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: KRAFTON, zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KRAFTON, lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 6663,63 KRW je Aktie gegenüber 8185,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 19 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 32,26 Prozent auf 1.156,19 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte KRAFTON, noch 874,18 Milliarden KRW umgesetzt.

Die Erwartungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 21246,00 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 16454,00 KRW je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 27 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4.447,67 Milliarden KRW, gegenüber 3.326,55 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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