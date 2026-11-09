09.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kraken Robotics zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kraken Robotics wird voraussichtlich am 24.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,038 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 280,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 269,23 Prozent auf 115,6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Kraken Robotics noch 31,3 Millionen CAD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,051 CAD aus. Im Vorjahr waren 0,010 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 303,0 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 102,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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