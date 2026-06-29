Erste Schätzungen: Kreate Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kreate Group wird sich voraussichtlich am 14.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,404 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,140 EUR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Kreate Group nach den Prognosen von 4 Analysten 148,8 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 102,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 73,5 Millionen EUR umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,78 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,720 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 602,7 Millionen EUR, gegenüber 315,2 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at