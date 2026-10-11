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11.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kreate Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kreate Group wird voraussichtlich am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,937 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,300 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Kreate Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 201,7 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 112,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,65 EUR, gegenüber 0,720 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 693,8 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 315,2 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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