22.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Kreate Group präsentiert Quartalsergebnisse

Kreate Group öffnet voraussichtlich am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,285 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,200 EUR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Kreate Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 89,7 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 18,75 Prozent gesteigert.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,735 EUR im Vergleich zu 0,500 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 310,4 Millionen EUR, gegenüber 275,5 Millionen EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

