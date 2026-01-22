Kreate Group Aktie
WKN DE: A2QP0S / ISIN: FI4000476866
|
22.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Kreate Group präsentiert Quartalsergebnisse
Kreate Group öffnet voraussichtlich am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,285 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,200 EUR je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Kreate Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 89,7 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 18,75 Prozent gesteigert.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,735 EUR im Vergleich zu 0,500 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 310,4 Millionen EUR, gegenüber 275,5 Millionen EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kreate Group Plc Registered Shs
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Kreate Group präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Kreate Group Plc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Kreate Group Plc Registered Shs
|13,15
|1,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter -- DAX stabil -- Dow schwächer -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckt, tendiert der deutsche Leitindex seitwärts. Der Dow zeigt sich im Freitagshandel mit einer negativen Tendenz. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.