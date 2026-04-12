Erste Schätzungen: Kreate Group präsentiert Quartalsergebnisse

Kreate Group gibt voraussichtlich am 27.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,019 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,100 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Kreate Group nach den Prognosen von 2 Analysten 75,0 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 43,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 52,4 Millionen EUR umgesetzt worden.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,35 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,720 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 488,9 Millionen EUR, gegenüber 315,2 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at