Krispy Kreme Aktie

Krispy Kreme für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CTLH / ISIN: US50101L1061

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Krispy Kreme zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Krispy Kreme wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,035 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -2,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 15,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 320,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 379,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,009 USD, während im vorherigen Jahr noch -3,040 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,33 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,52 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Krispy Kreme

mehr Nachrichten