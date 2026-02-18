Erste Schätzungen: Kroger stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kroger lässt sich voraussichtlich am 05.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kroger die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

21 Analysten schätzen, dass Kroger für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,20 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,900 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Kroger in dem im Januar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,01 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 35,00 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 34,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 24 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,80 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 3,67 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 148,00 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 147,12 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at