Kronos Worldwide Aktie
WKN: 776950 / ISIN: US50105F1057
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Kronos Worldwide gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Kronos Worldwide lädt voraussichtlich am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,020 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 0,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 494,4 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Kronos Worldwide für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 495,8 Millionen USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,065 USD aus. Im Vorjahr waren -0,960 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 1,93 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,86 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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