Erste Schätzungen: Kronos Worldwide legt Quartalsergebnis vor

Kronos Worldwide wird sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten schätzen, dass Kronos Worldwide für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,190 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,320 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 537,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 17,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 456,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,400 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,960 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,06 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,86 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at