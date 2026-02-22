Erste Schätzungen: Kronos Worldwide präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kronos Worldwide gibt voraussichtlich am 09.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,245 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 373,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 11,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 423,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,415 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,750 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,81 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,89 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at