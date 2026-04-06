Erste Schätzungen: Krung Thai Bank PCL (KTB) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Krung Thai Bank PCL (KTB) stellt voraussichtlich am 21.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,785 THB je Aktie gegenüber 0,840 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 36,46 Milliarden THB aus – das entspräche einem Minus von 30,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,38 Milliarden THB in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,25 THB, während im vorherigen Jahr noch 3,45 THB erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 148,82 Milliarden THB umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 207,88 Milliarden THB waren.

Redaktion finanzen.at