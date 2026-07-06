Erste Schätzungen: Krung Thai Bank PCL (KTB) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Krung Thai Bank PCL (KTB) wird sich voraussichtlich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,783 THB je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Krung Thai Bank PCL (KTB) 0,800 THB je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 36,60 Milliarden THB gegenüber 51,63 Milliarden THB im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 29,11 Prozent.

Der Ausblick von 24 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,30 THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,45 THB vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 150,56 Milliarden THB, nachdem im Vorjahr 207,88 Milliarden THB in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at